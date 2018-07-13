BİLSEM sonuçları açıklandı! İşte MEB 2018 Bilsem yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı…

MEB, Bilsem sonuçlarını açıkladı. BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinden erişime açıldı. İşte 2018 BİLSEM yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

BİLSEM yerleştirme sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrenciler ve veliler için MEB’ten açıklama geldi. Daha önce açıklanması beklenen BİLSEM sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ertelenmişti. MEB tarafından bugün BİLSEM sonuçları açıklandı ve MEB tarafından açıklanan sonuçlar binlerce kişi tarafından sorgulanacak.

2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren Bilim ve Sanat Merkezlerimizde eğitimlerine devam edecek öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır.

Genel Yetenek alanında bireysel değerlendirmeye giren öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 130;

BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA

Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeye giren öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 90 ve

Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınan öğrenciler için taban puan tüm sınıf düzeyleri için 75 olarak belirlenmiştir.

Yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilirler.

BİLSEM TAM OLARAK NEDİR?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.

Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin girdiği 2018 BİLSEM sonuçları için heyecan dorukta! Öğrenciler, 1, 2, ve 3. sınıflar bireysel sonuçlarını öğrenci kimlik numarası ile birlikte http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenecekler. 16-20 Temmuz tarih aralığında BİLSEM sonuçlarına itiraz edilebilecek. İtirazların değerlendirilmesi 23-27 Temmuz tarih aralığında gerçekleşecek. Öğrencilerin kayıt işlemi ise 03-07 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. 21 Haziran itibariyle açıklanması beklenen BİLSEM yerleştirme sınav sonuçları, 13 Temmuz Cuma günü öğrencilerin erişimine açılacak.



BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bireysel zeka testi sonuçlarına göre Bilim ve Sanat Merkezine kayıt hakkı kazanılır. Bu testte başarı gösteren adaylar genel zihinsel yetenek alanında kayıt hakkı kazanır. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri koordinesinde resim ve/veya müzik alanlarında yetenek sınavı açılır. Yetenek sınavında komisyonca belirlenen puanı alan öğrenciler de resim ve/veya müzik yetenek alanı öğrencisi olarak Bilim ve Sanat Merkezine kayıt edilir.