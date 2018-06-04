2018 DGS geç başvuru ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı’na girecekler dikkat, ÖSYM açıkladı!

ÖSYM'den açıklama geldi, DGS başvurularını kaçıranlar ve unutanlar için DGS geç başvuru tarihi belli oldu. Dikey Geçiş Sınavı (DGS), iki yıllık ön lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerin dört yıllık lisans eğitimine devam etmelerini sağlıyor. Peki 2018 DGS geç başvuru ne zaman yapılacak? İşte DGS hakkında ayrıntılı bilgiler...

İki yıllık ön lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler için sınav 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılacaktı fakat 21 Temmuz 2018 tarihine ertelendi. Sonuçlar ise 2 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Sınavda adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesi amaçlanıyor.

2018 DGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Başlangıç Tarihi :05.06.2018 10:00

Bitiş Tarihi :05.06.2018 23:59

Sınav Ücreti:150 TL

Ödeme Yerleri:ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

DGS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

DGS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

DGS'ye başvuru yapabilecekler ÖSYM tarafından şu şekilde belirleniyor; Meslek yüksek okulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olan öğrenciler, o yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksek okullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları, aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilenler DGS'ye başvurabilirken, açık öğretim dahil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS'ye başvuramamaktadır. Adaylar, TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin kendi internet sitesinden sınav giriş belgelerini alabilirler.

İşte Dikey Geçiş Sınavı ücretinin yatırılacağı bankalar;

*Akbank'ın tüm şubeleri, ATM veinternetbankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

*Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri veinternetbankacılığı (KKTC'den başvuracakadaylar hariç)

*Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internetbankacılığı

*Halkbank ATM,internetbankacılığı ve şubeler

*Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'denücret yatırılmaz.)