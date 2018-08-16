DGS sonuçları açıklandı, tıkla öğren!

Üniversite eğitimlerini dört yıllık bir lisans programına tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarını merakla bekliyordu. ÖSYM, DGS sonuçlarına ilişkin değerlendirmesini tamamladı ve 2018 DGS sonuçlarını resmi internet sitesinden duyurdu. Öğrenciler ÖSYM AİS üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile DGS sonuçlarını öğrenebilir. İşte 2018 DGS sonuçları sorgulama ekranı...

DGS sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Ağustos 2018 tarihinde saat 16.45'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda “21 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2018-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.” denildi. Aşağıdaki linke tıklayarak 2018 DGS sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

ÖSYM AİS DGS SONUCU SORGULAMA EKRANI

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ayının ikinci haftasında yapılmakta olan sınavın adıdır.