DGS tercihleri ne zaman bitecek? 2018 DGS tercih kılavuzu yayınlandı!

ÖSYM, DGS tercih kılavuzunu yayımladı. Dikey Geçiş Sınavı ile lisans programlarına yerleşecek olanlar için tercih dönemi sürüyor. Adaylar öğrenimlerini lisans düzeyine tamamlamak için DGS tercih kılavuzunu inceleyecek ve üniversite tercihlerini tamamlayacak. Peki DGS tercihleri için son gün ne zaman?

Önlisans programlarından lisans programlarına dahil olmak isteyen adayların DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanmıştı. O tarihten beri beklenen DGS tercih kılavuzu dün yayınlandı ve tercihler bugün yani 7 Eylül'de başlıyor. İşte DGS tercih kılavuzu ve tüm merak edilenler…

DGS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada “2018 DGS tercih işlemleri, 07 Eylül 2018 tarihinde başlayacak, 14 Eylül 2018 tarihinde sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların tercihlerini yapmadan önce Ek’te yer alan kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Adaylara saygıyla duyurulur.” denildi.

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