DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2018 DGS tercih klavuzu yayınlandı!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), tercih klavuzu ÖSYM tarafından resmi internet sitesinde yayınlandı. Adaylar öğrenimlerini lisans düzeyine tamamlamak için DGS tercih klavuzunu inceleyecek ve üniversite tercihlerini tamamlayacak. Haberimizden DGS tercih klavuzuna erişebilirsiniz. Peki 2018 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar…
DGS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada “2018 DGS tercih işlemleri, 07 Eylül 2018 tarihinde başlayacak, 14 Eylül 2018 tarihinde sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların tercihlerini yapmadan önce Ek'te yer alan kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Adaylara saygıyla duyurulur.” denildi.