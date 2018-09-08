2018 DGS tercihleri ne zaman? DGS tercih klavuzu

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), tercih klavuzu ÖSYM tarafından resmi internet sitesinde yayınlandı. Adaylar öğrenimlerini lisans düzeyine tamamlamak için DGS tercih klavuzunu inceleyecek ve üniversite tercihlerini tamamlayacak. Haberimizden DGS tercih klavuzuna erişebilirsiniz. Peki 2018 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar…

DGS tercih klavuzu sonunda yayınlandı. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülüyor. Adaylar merak ediyor: 2018 DGS tercih işlemleri ne zaman başlayacak? İşte bilinmesi gerekenler…

DGS TERCİH KLAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLA

DGS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada “2018 DGS tercih işlemleri, 07 Eylül 2018 tarihinde başlayacak, 14 Eylül 2018 tarihinde sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların tercihlerini yapmadan önce Ek’te yer alan kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Adaylara saygıyla duyurulur.” denildi.