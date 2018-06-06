2018 EBA yaz kursu başvuruları ne zaman başlayacak? İşte MEB yaz kursları başvuru tarihi…

2017-2018 eğitim öğretim döneminin sonuna gelinirken MEB EBA yaz kursları araştırılıyor. Öğrenciler ve veliler 2018 EBA yaz kursu başvuru tarihini bekliyor. EBA yaz kursları ders bazlı açılacak. Yaz kursları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sunuluyor.

EBA (Eğitim Bilişim Ağı), Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. EBA yaz kurslarının amacı okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. MEB EBA kurslarına kayıt yapmak için öğrenci girişi yapmak gerekiyor.

EBA KURSLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurslarda görev almak isteyen kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, MEBBİS şifreleriyle e-kurs modülünden görev almak istedikleri kurs merkezi tercihlerini yaparak başvuruda bulunabilecek. Öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının onaylanması 12-17 Haziran'da yapılacak. Başvurular, http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.eba.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleştirilecek.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?



Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminde kurs kaydı nasıl yapılır? EBA giriş sistemi için gereken bilgiler neler? EBA E-Kurs ayrıntıları…

EBA üzerinden yürütülen e-kurs yani destekleme ve yerleştirme kursu için EBA öğrenci girişi yapmanız gerekir. Bu şifre ise öğrenci iseniz yetkili öğretmenizden, öğretmen iseniz MEBBİS'e giriş yapıp oradan istemeniz gerekiyor. Özel okul öğrencileri, bu programın sadece şifre gerektirmeyen bölümlerinde faydalanabiliyor. Aşağıdaki linke tıkladığınız zaman açılan sayfadan kendi durumunuza uygun yere tıklayıp giriş yapmanız gerekiyor.

EBA GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EBA KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EBA’nın resmi sitesi www.eba.gov.tr girdikten sonra E-Kurs sekmesini açın.

Karşınıza Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi Girişi gelecek. Buradan öğreciler için eba girişi seçeneğini tıklamanız gerekiyor.

Daha sonrasında karşınıza http://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS//giris.jsp adresi gelecek.

Buradan da e-okul bilgileri seçeneğini işaretleyerek T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Veli Bilgilendirme Sistemi Kullanıcı Doğrulama sistemini doldurmanız gerekecek. İlgili alanları doldurduktan sonra giriş yap seçeneğine basarak sistem içersine girebilirsiniz.

Sistem içinde yine e-kurs sekmesini tıkladıktan sonra karşınızda öğrenci bilgileriniz gözükecek. Sistem üzerinde bilgilerimi güncelle seçeneğine bastıktan sonra öğrenci işlemleri menüsünden kurs tercih sekmesine tıklayarak kurs tercihleriniz yapabilirsiniz. Ders seçimi bttikten sonra kaydet seçeneğini işaretleyerek işleminizi bitirebilirsiniz.