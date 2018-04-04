2018 EKPSS Kurayla Engelli Kamu Personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından EKPSS Sınav Sonucu ile yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre yapılan yerleştirme işlemi sonuçları, 4 Nisan 2018 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açıldı. İşte ayrıntılar...

2018 EKPSS kapsamında sınav ile kamu ve kuruluşlarına yerleştirilmek isteyen adayların tercih sonuçları belli oldu. Peki EKPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? 2018 EKPSS sonucu ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden, EKPSS sonuç sorgulama sayfasına T.C. Kimlik / YU Numarası ve aday şifresi bilgilerini girerek sonuç açıklama sistemine giriş yaparak EKPSS yerleştirme sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

2018 EKPSS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA

ÖSYM AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

2018 EKPSS/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, 2016 yılında uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonuçlarına 4 Nisan 2018 tarihinde saat 17.05'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.