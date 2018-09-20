2018 Eylül sözleşmeli öğretmenlik atama başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Eylül ayı sözleşmeli öğretmenlik atama başvurularının başladığını duyurdu. Haberimizdeki linkten sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu yapabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Bakanlığımıza Bağlı Resmî Eğitim Kurumlarında Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların Sözleşmeli Öğretmenlik İçin 2018 Eylül Ayı Atama Başvurusu başladı.” denildi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA BAŞVURU EKRANI

Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurularda, adayların atanacakları alanlara göre, 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacak.

Alanlar bazında kontenjan belirlemeleri eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra belirlenecek.