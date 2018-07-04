ÖSYM lise KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı! 2018 KPSS başvuruları nasıl yapılır?

KPSS başvuruları başladı. Lise mezunu adaylar ortaöğretim KPSS başvurularını 19 Temmuz tarihine kadar ÖSYM AİS sistemi üzerinden yapacaklar. ÖSYM resmi sitesi üzerinden KPSS başvuru kılavuzu yayınlandı ve tüm detaylar belli oldu.

Memur olama isteyen yüzbinlerce adayın heyecanla beklediği başvuru günü geldi. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru şartları da belli oldu. ÖSYM, başvuru kılavuzu ile sınav katılacak adayların nereden ve nasıl başvuru yapacaklarını belirledi. İşte lise KPSS hakkında tüm ayrıntılar…

KPPS ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS SINAV TARİHİ (Ortaöğretim) : 7 Ekim 2018

BAŞVURU TARİHLERİ : 3-19 Temmuz 2018 (Ücret ödeme için son gün, 20 Temmuz 2018)

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 130 dakika

KPSS SINAV ÜCRETİ : 60,00 TL

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 1 Ağustos 2018 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ : 90,00 TL

KPSS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DHBT TARİHİ, SAATİ VE SINAV ÜCRETİ : 9 Aralık 2018, 10.15, 60,00 TL

(DHBT'ye katılmak isteyen adayların, aynı öğrenim düzeyindeki KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna da

katılmaları zorunlu olduğundan, en az 120,00 TL sınav ücreti yatırmaları gerekmektedir. Yatırılacak sınav ücretinin

DHBT oturumuna ait olan 60,00 TL'si, 9-17 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak DHBT başvurularında

ödenecektir.)

DHBT BAŞVURU TARİHLERİ: DHBT başvuru süresi 9-17 Ekim 2018 tarihlerindedir. Adaylar, KPSS'ye katıldıkları

öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır. Ortaöğretim düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların KPSS

Ortaöğretim Sınavına başvuru yapmaları ve ilgili sınavın GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR oturumuna katılmaları

zorunludur.

DHBT GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 1 Kasım 2018 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

DHBT GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ : 90,00 TL

BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 5,00 TL

Sınava, ortaöğretim okullarından, mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

DİKKAT: Adayların mezun oldukları en üst öğrenim düzeyinden sınava girmeleri

gerekmektedir. 2018-KPSS Lisans Sınavına son başvuru tarihi itibarıyla (21 Mayıs 2018 ve

öncesinde) lisans diploması almaya hak kazanan adaylar ile 2018-KPSS Ortaöğretim Sınavına son

başvuru tarihi itibarıyla (19 Temmuz 2018 ve öncesinde) ön lisans diploması almaya hak kazanan

adaylar, 2018-KPSS Ortaöğretim Sınavına başvuramazlar.

Bir adayın birden fazla öğrenim düzeyinden (lisans, ön lisans, ortaöğretim) KPSS'ye katılması mümkün

değildir. 2018-KPSS Lisans Sınavına başvurmuş adayların 2018-KPSS Ortaöğretim Sınavına başvuru

yapmaları sistem tarafından engellenecektir.



LİSE KPSS BAŞVURU İŞLEMLERİ

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin

http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

 ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvurularını

bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

 ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan

adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Adaylar, başvuru merkezinden yapacakları

başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından

reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* * Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, ortaöğretimde MEB e-okul veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi

bir düzeltme/değişiklik bulunmayanlar. (Ortaöğretim adaylarının ortaöğretim eğitim bilgileri MEB e-okul sisteminden

alınarak başvuru ekranına yansıtılacaktır. Eğitim bilgileri MEB e-okul sistemine dahil olmayan adayların varsa ÖSYM

Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri, başvuru ekranına yansıtılacaktır.).

TÜM DETAYLAR KPSS BAŞVURU KILAVUZUNDA

2018 KPSS TARİHLERİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek.

15 dakika kuralı: Sınav merkezi bu sene uygulanan ve tartışılan 15 dakika kuralını 2018 yılında uygulamayacaktır.

Açık uçlu ve kısa cevaplı sorular: Bu sene de açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kurum tarafından sınavlarda sorulacaktır