2018 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte lisans, önlisans ve ortaöğretim KPSS tarihleri….

Kamuda çalışmak isteyen yüzbinlerce aday KPSS başvuru ve sınav tarihini bekliyor. Adaylar önlisans, lisans ve ortaoğretim (lise) Kamu Personeli Sınavı'nı başvurularını tamamlamak için gün sayıyor. Peki 2018 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM sınav takvimi ve KPSS tarihleri...

Kamuda çalışmak isteyen binlerce aday KPSS ne zaman yapılacak araştırıyor. 2018 KPSS başvuru tarihleri, ÖSYM sınav takvimi ile duyuruldu. Adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim (Lise) oturumları başvurularını tamamlayıp, KPSS tarihine kadar sınava hazırlanacak. PEki 2018 yılında KPSS ne zmana yapılacak? Başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte tüm KPSS detayları…



KPSS NE ZAMAN YAPILACAK? İŞTE BAŞVURU TARİHLERİ…

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek.

15 dakika kuralı: Sınav merkezi bu sene uygulanan ve tartışılan 15 dakika kuralını 2018 yılında uygulamayacaktır.

Açık uçlu ve kısa cevaplı sorular: Bu sene de açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kurum tarafından sınavlarda sorulacaktır