2018 KPSS başvurularında yarın son gün! Sınav ne zaman yapılacak?

ÖSYM sınav takvimi ile KPSS başvuru tarihi duyuruldu. KPSS lisans sınavı başvuruları içi son gün yarın. Adaylar ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını tamamlayabilir. ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 KPSS lisans düzeyinde 22 Temmuz, 28 Temmuz ve 29 Temmuz günlerinde sabah ve öğleden sonra uygulanacak. İşte başvuru ücreti ve tüm detaylar…
KPSS NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.
BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS lisans sınavı başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı ve 21 Mayıs’a kadar devam edecek. Memur olmanın ilk adımı olan Kamu Personeli Seçme Sınavı ÖSYM tarafından düzenleniyor. ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 KPSS lisans düzeyinde 22 Temmuz, 28 Temmuz ve 29 Temmuz günlerinde sabah ve öğleden sonra uygulanacak. KPSS başvuru ücreti bu sene 60 lira olarak belirlendi.
|SINAV
|SINAV TARİHİ
|BAŞVURMA TARİHLERİ
|SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*
|KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)
|22.07.2018
|10-21 Mayıs 2018
|31.08.2018
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)
|28.07.2018
|10-21 Mayıs 2018
|31.08.2018
|29.07.2018
|10-21 Mayıs 2018
|31.08.2018
|ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )
|05.08.2018
|10-21 Mayıs 2018
|31.08.2018
|KPSS Ön lisans
|04.11.2018
|28 Ağustos-12 Eylül 2018
|29.11.2018
|KPSS Ortaöğretim
|07.10.2018
|03-19 Temmuz 2018
|08.11.2018
|DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)
|09.12.2018
|09-17 Ekim 2018
|04.01.2019
KPSS ÜCRETLERİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
KPSS başvuru ücreti bu sene 60 lira olarak belirlendi. KPSS sınavına girmek için başvuru yapacak olan adaylar sınav ücreti olarak ödeyecekleri ücretleri nereye hangi bankaya, nasıl ödeyeceklerini merak ediyorlar. Ücretlerin yatırılacağı bankalar; T.C. Ziraat Bankası, Akbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Deniz Bank, Kuveyt Türk PTT ve Halk Bankası olarak belirlendi.