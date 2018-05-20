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2018 KPSS başvurularında yarın son gün! Sınav ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2018 KPSS lisans sınavı başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. KPSS başvurusu yapacak adaylar için yarın son gün. Haberimizden KPSS başvuru ücretini ve tarihini öğrenebilirsiniz. PEki sınav ne zaman yapılacak?

android-time 10:47 20 Mayıs 2018
Haberler Eğitim
2018 KPSS başvurularında yarın son gün! Sınav ne zaman yapılacak?
ÖSYM 2018 KPSS lisans sınavı başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. KPSS başvurusu yapacak adaylar için yarın son gün. Haberimizden KPSS başvuru ücretini ve tarihini öğrenebilirsiniz. PEki sınav ne zaman yapılacak?

ÖSYM sınav takvimi ile KPSS başvuru tarihi duyuruldu. KPSS lisans sınavı başvuruları içi son gün yarın. Adaylar ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını tamamlayabilir. ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 KPSS lisans düzeyinde 22 Temmuz, 28 Temmuz ve 29 Temmuz günlerinde sabah ve öğleden sonra uygulanacak. İşte başvuru ücreti ve tüm detaylar…

KPSS NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS lisans sınavı başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı ve 21 Mayıs’a kadar devam edecek. Memur olmanın ilk adımı olan Kamu Personeli Seçme Sınavı ÖSYM tarafından düzenleniyor. ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 KPSS lisans düzeyinde 22 Temmuz, 28 Temmuz ve 29 Temmuz günlerinde sabah ve öğleden sonra uygulanacak. KPSS başvuru ücreti bu sene 60 lira olarak belirlendi.

SINAVSINAV TARİHİBAŞVURMA TARİHLERİSONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*
KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)22.07.201810-21 Mayıs 201831.08.2018
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)
28.07.201810-21 Mayıs 201831.08.2018
29.07.201810-21 Mayıs 201831.08.2018
ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )05.08.201810-21 Mayıs 201831.08.2018
KPSS Ön lisans04.11.201828 Ağustos-12 Eylül 201829.11.2018
KPSS Ortaöğretim07.10.201803-19 Temmuz 201808.11.2018
DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)09.12.201809-17 Ekim 201804.01.2019

KPSS ÜCRETLERİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

KPSS başvuru ücreti bu sene 60 lira olarak belirlendi. KPSS sınavına girmek için başvuru yapacak olan adaylar sınav ücreti olarak ödeyecekleri ücretleri nereye hangi bankaya, nasıl ödeyeceklerini merak ediyorlar. Ücretlerin yatırılacağı bankalar; T.C. Ziraat Bankası, Akbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Deniz Bank, Kuveyt Türk PTT ve Halk Bankası olarak belirlendi.

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