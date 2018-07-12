KPSS sınav giriş yerleri sorgulama: 2018 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı!

ÖSYM'den gelen son dakika açıklamaya göre 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Lisans Eğitim Bilimleri Sınavı'na giriş yerleri açıklandı. Haberimizden ÖSYM Aday İşlemleri ekranına ulaşarak KPSS giriş yerlerini öğrenebilirsiniz.

Öğrencilerin günlerdir merakla beklediği KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve KPSS Lisans Eğitim Bilimleri sınav giriş yerleri açıklandı. ÖSYM üzerinden hangi okulda sınava gireceğinizi öğrenebilir, sınav giriş belgesini edinebilirsiniz. İşte 2018 KPSS sınav giriş yerleri hakkında ayrıntılar…



2018 KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ TIKLA ÖĞREN

ÖSYM’den yapılan duyuruda, 22 Temmuz tarihinde uygulanacak olan 2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve aynı gün uygulanacak 2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekleri kaydedildi. Duyuruda, 2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adayların saat 10.00'dan sonra, 2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklarına da dikkat çekildi.