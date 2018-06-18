2018 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS lisans başvuruları tamamlandı, şimdi sıra önlisans ve ortaöğretimde

KPSS başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM sınav takvimi ile duyuruldu. KPSS lisans sınavı için başvurular tamamlandı. Önlisans veya ortaöğretim (lise) mezunu adaylar ise başvuru tarihini bekliyor. Peki ÖSYM 2018 KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS lisans başvuruları tamamlandı şimdi ise sınav hazırlıklarına devam edenler KPSS tarihini bekliyor. Önlisans ve lise mezunları ise KPSS başvuru tarihini bekliyor. İşte KPSS başvuru ve sınav tarihleri…

KPSS NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE SINAV ÜCRETLERİ

Geç başvuru tarihi: (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT): 6 Haziran 2018

Genel Yetenek-Genel Kültür / Eğitim Bilimleri / ÖABT : 90,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavlarının Her Bir Oturumu İçin : 60,00 TL

KPSS ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATACAK?

KPSS sınavına girmek için başvuru yapacak olan adaylar sınav ücreti olarak ödeyecekleri ücretleri nereye hangi bankaya, nasıl ödeyeceklerini merak ediyorlar. Ücretlerin yatırılacağı bankalar; T.C. Ziraat Bankası, Akbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Deniz Bank, Kuveyt Türk PTT ve Halk Bankası olarak belirlendi.