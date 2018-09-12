2018 KPSS Ön Lisans başvurusu için son gün! TIKLA BAŞVUR!

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı başvurularının sona ermesi için saatler kaldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS Ön Lisans başvuruları bugün (12.09.2018) saat 23:59'da sona erecek. Adaylar haberimizdeki linkten başvuru ekranına erişebilir. Başvurunuzun geçerli olabilmesi için 60, 00TL sınav ücretinin ilgili bankalara yatırılması gerekiyor.

KPSS Ön Lisans sınavı 4 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden ya da en yakın ÖSYM bürosundan sınav başvurularını tamamlayabilecekler.Sınav sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 29 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. Aşağıdaki linkten KPSS Önlisans başvurunuzu yapabilirsiniz. Bankara sınav ücretini yatırmayı sakın unutmayın!

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU İÇİN TIKLA!

SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Ödeme Yerleri:Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)