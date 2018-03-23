2018 KPSS TARİHLERİ: KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru ücreti ne kadar?

Memur olmak isteyen adaylar heyecanla KPSS başvuru tarihini ve sınav tarihini bekliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmanın ilk şartı olan KPSS'nin başvuru şartları, tarihleri ve ücreti ÖSYM tarafından belirlendi. Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim (Lise) olmak üzere birçok dala ayrılıyor. Peki 2018 yılında KPSS ne zaman yapılacak?

Kamu personeli olarak çalışmak isteyen yüzbinlerce vatandaş KPSS sınav tarihlerini merak ediyor. ÖSYM sınav takvimi ile KPSS sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı belli oldu. Peki KPSS ne zaman yapılacak? Lisans, Önlisans ve Lise KPSS’ye girecek adayların başvuruları ne zaman? İşte KPSS hakkında tüm detaylar…

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK? İŞTE BAŞVURU TARİHLERİ…

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek.

15 dakika kuralı: Sınav merkezi bu sene uygulanan ve tartışılan 15 dakika kuralını 2018 yılında uygulamayacaktır.

Açık uçlu ve kısa cevaplı sorular: Bu sene de açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kurum tarafından sınavlarda sorulacaktır