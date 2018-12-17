2018 KPSS tercihlerinde son günler! KPSS tercihleri nasıl yapılacak?

ÖSYM, KPSS tercih kılavuzunu yayımladı. Memur olmak isteyen adaylar KPSS tercihlerini nasıl yapacaklarını araştırıyorlar. İşte KPSS tercih kılavuzu...

ÖSYM, KPSS tercih tarihlerini duyurması ile birlikte adayların heyecanı da arttı. KPSS tercih kılavuzu üzerinde yer alan alanlar ve kontenjanlar ışığında memur adayları KPSS tercihleri yapacak ve istedikleri alanlara yerleşmeyi bekleyecek. KPSS tercihleri ile ilgili merak edilenler haberimizde.

LİSE MEZUNLARI İÇİN TERCİH KILAVUZU

ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN TERCİH KILAVUZU

LİSANS MEZUNLARI İÇİN TERCİH KILAVUZU

TERCİH YAPARKEN DİKKAT!

Tercihten önce adayların dikkat etmesi gereken bir konu var. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, genel bilgiler sayfasında devlet memurluğu için aday olacaklara ‘özel koşullar’ bölümünün muhakkak incelenmesi gerektiğini ve ona göre başvurularının yapılması gerektiğini açıkladı. Ayrıca yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.

ÖSYM'DEN KPSS TERCİHLERİ AÇIKLAMASI

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adayların ilgili kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.