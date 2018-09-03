Öğrencilerin gözü KYK’da! KYK burs ve yurt başvuru ekranı e-Devlet’te… İşte KYK detayları…

KYK burs ve yurt başvuruları heyecan için bekleniyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kayseri İl Müdürü Terzi, yurt başvurularının bugün yani 3 Eylül'de online ortamda başlayacağını ifade etmişti. Peki KYK kredi, burs ve yurt başvuruları başladı mı? İşte e-Devlet giriş ekranı ve yurt başvurusu...

KYK yurt başvuruları bugün başladı. Yurt başvurusu yapacak adaylar 3-10 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. KYK burs başvuruları ise henüz başlamadı. KYK burs başvurularını merakla bekleyen adaylar geçimlerine önemli bir katkı sağlayacak olan burs ve krediye başvurmak için kyk.gov.tr’den başvuru açıklamasının gelmesini bekliyor. Peki KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI

Milyonlarca öğrenci üniversiteli olmanın heyecanını yaşarken Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu da yeni eğitim-öğretim yılı için yurt başvurularını almaya hazırlanıyor. 3 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan KYK yurt başvuruları, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI E-DEVLET

2018-2019 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları 3 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

KYK yurt başvuruları, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. #BenimYurdumKYK pic.twitter.com/qJCfEAZKBs — KYK (@GSB_KYK) 31 Ağustos 2018

BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Burs başvuruları, tüm üniversite öğrencilerinin başvuracağı için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, DGS tercih sonuçlarını ve üniversite ek yerleştirme sonuçlarını açıkladıktan sonra burs başvuruları kurum tarafından resmi web sitesinde başlatılacaktır.



400 BİN ÖĞRENCİNİN YURT BAŞVURUSU BEKLENİYOR

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıklamasının ardından bu yıl 400 bin öğrencinin yurt müracaatında bulunmasını beklediklerini ifade eden Aksu, “Yeni dönemde yurtlarımızın büyük bir çoğunluğunu üniversitelerimizin kampüsleri içine inşa ediyoruz. Bu, öğrencilerimiz açısından önem arz ediyor.

KREDİ KAZANANLAR NASIL GERİ ÖDEYECEK?

KYK Başvurusu sonucunda öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler mezun olduktan 2 yıl sonra almış oldukları kredileri geri ödemeye başlarlar. Kredi Yurtlar Kurumunun resmi web sitesi üzerinden borç sorgulaması yapılması ve ücretin geri ödenmesi gerekmektedir. KYK geri ödeme işlemi de aylık taksitler şeklinde belirlenmektedir yani almış olduğunuz kredi toplamını tek seferde geri ödemeniz söz konusu değildir.