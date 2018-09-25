2018 KYK kredi ve burs başvurusu ne zaman? KYK burs başvuruları için heyecan büyüyor…

KYK burs başvuru tarihini bekleyen öğrencilerin heyecanı dorukta. Yurtkur öğrencilere maddi destek ve barınma imkanları sağlıyor. Maddi desteği burs ve kredi ile yapılıyor. Peki 2018 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman yapılacak?

Yeni eğitim- öğretim döneminin başlamasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri de KYK burs başvuruları oldu. Maddi destek almak isteyen öğrenciler KYK’dan burs ve kredi başvuruları ile açıklamaları bekliyor. KYK tarafından burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih konusunda net bir açıklama yapılmadı.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda KYK burs ve kredi başvurularının Kasım ayı dolaylarında başlaması bekleniyor.

KYK ÖNCELİK SIRASI: İLK HAK KİMLERİN OLACAK?

KYK öncelik sırası, kurumun resmi web sitesinde ayrıntılı olarak açıklandı. Öncelik belgesi sahip olan öğrenciler burstan ilk yararlananlar olacak. Peki hangi öğrenciler öncelik sırasından yararlanıyor. Kurumun sitesinden alınan bilgiye göre;

1) Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi) Belge,

2) Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

3) Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

4) Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

5) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

6) Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

7) Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

8) ÖSYM sınavında ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler öncelikli olarak burs almaktadır.

ÖĞRENCİ HEM BURSTAN HEM KREDİDEN YARARLANABİLİR Mİ?

Bursu kazanan öğrenci, kredi başvurusunda bulunma hakkı yok. Burs başvurusu kabul edilmeyen öğrenciler, kredi başvurusu yapabilme hakkına sahip.