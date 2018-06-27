2018 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

Öğrenci ve velilerin merakla beklediği, liseler için tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı. Peki tercihler için kontenjan tabloları ne zaman açıklanacak? Özel okullar ile yetenek sınavları ne zaman yapılacak? Lise kayıtları nasıl olacak? LGS ile ilgili merak edilen tüm sorular haberimizde...

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının ardından, tercih ve yerleştirme kılavuzunu da yayımladı.

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MEB, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının ardından, tercih ve yerleştirme kılavuzunu da açıkladı. Buna göre tercihler için kontenjan tabloları 2 Temmuz’da yayınlanacak. 2-13 Temmuz arasındaysa tercihler alınacak.

TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZUNA GÖZ ATMAK İÇİN TIKLAYINIZ

30 Temmuz’da yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ilan edilecek. 27 Haziran-13 Temmuz’da ise özel okullar ile yetenek sınavları ile öğrenci alan okullar kayıtlarını tamamlayacak.

LİSE KAYITLARI NASIL OLACAK?

2018 Ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak.

Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı’na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Merkezi sınavı ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.