2018 LGS tercihleri: Lise tercihleri nasıl yapılır? LGS tercih sayfası

Lise tercihleri başladı. Son tarih 13 Temmuz. Birinci tercihlerde yerleşemeyen öğrenciler için üç kez tercih dönemi açılacak. Liselere girişte bu sene birçok yeni uygulama hayata geçti, ebeveynlerin ve öğrencilerin kafası karışık. LGS tercihleri internet üzerinden yapılabileceği gibi okul müdürlüklerinde de gerçekleştirilebiliyor. sozcu.com.tr üzerinden LGS tercih sayfasına erişebilir, LGS tercihleri nasıl yapılır sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

Lise tercihlerini yapacak öğrenciler için birçok önemli detay var. Yeni sistemi anlamaya çalışan öğrenciler ve veliler uzmanların görüşlerini internet üzerinden araştırıyor. Sözcü Gazetesi’nden Yurdagül Uygun’un haberine göre; öncelikle Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) giren ve girmeyen tüm öğrenciler yerel yerleştirme için beş tane tercih yapacak. Bu beş tercihin üç tanesi aynı okul türünden olabilecek. Öğrenci bir ya da iki okul da tercih edebilecek. Beş tercih yapılması konusunda bir zorunluluk bulunmuyor.

LGS TERCİH SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Sınava giren öğrenciler 5 tercih yapacak. Daha sonra LGS’ye giren öğrenciler farklı bir ekrandan, sınavla öğrenci alacak okullar listesinden beş okul tercihi yapacak. Burada öğrencilere okul türü kısıtlaması bulunmuyor. Bu öğrenciler isterlerse ayrıca pansiyonlu okullardan da beş okul seçebilecekler. Sınava giren öğrencilerin toplamda 15 tercih hakkı bulunuyor.Sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirmeden sonra beş de pansiyonlu okullardan olmak üzere toplam 10 tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede öğrencilere yeşil renk ‘kayıt alanı’, mavi renk ‘komşu kayıt alanı’, kırmızı renk ‘diğer’ kayıt alanı ekranı açılacak. Öğrenciler ikamet adresinin bulunduğu yeşil kayıt alanında bulunan liselerden en fazla üç, komşu kayıt alanı ve diğer kayıt alanından da ikişer tercih yapabilecekler.

LGS TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da açıklanacak.

6-10 Ağustos´ta birinci, 13-17 Ağustos´ta ikinci, 27-31 Ağustos'ta üçüncü, 3-6 Eylül'de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül'de yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak.

ADRESE DAYALI TERCİH İŞLEMİ NASIL OLACAK?

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, liselere yerleştirmeler için adrese dayalı sistemde tercihler, yerelde oluşturulan Ortaöğretim Kayıt Alanları’na göre olacak.

Kayıt alanları, ortaokulların kontenjanları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin evlerine en yakın liseler çerçevesinde belirlenecek. Kayıt alanında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.

Tercih ekranı üç bölümden oluşacak. Öğrenciler, sınavla ve yerel yerleştirmeyle girilecek liseler ile pansiyonlu okullar için aynı anda tercih yapabilecek. Adrese dayalı yerleştirmede devamsızlık da etkili olacak.

LGS GÜVENLİK KAYIT NO NEDİR?

Güvenlik Kayıt No alanı Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Yerleştirme Sınavı başvurusunda verilen numaradır.

Bu sınava Başvuru yapmamışsanız ilk girişte boş geçiniz. Başvurunun kaydedilmesinden sonraki girişlerde size verilecek olan “Güvenlik Kayıt No” değerini girmelisiniz.

Dikkat: Kayıt işleminden sonra ekranda gösterilecek olan “Güvenlik Kayıt No” değerini almayı unutmayınız! Numarayı almayı unuttuysanız öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne şahsen başvurarak Güvenlik Kayıt Numarası'nı öğrenebilirsiniz.