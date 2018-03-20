2018-MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı, tıkla öğren!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giren adaylar dikkat! Günlerdir beklenen MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı. ÖSYM tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı ve sınav soruları ile cevap anahtarının yüzde 10'u yayınlandı. İşte 2018-MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı...

ÖSYM’den flaş açıklama geldi! 18 Mart 2018 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2018-MSÜ) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 20 Mart 2018 tarihinde saat 15.00'den itibaren erişime açıldı.

2018 MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. 2018-MSÜ Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın sadece yüzde 10’u yayınlandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

2018-MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavında), Yardımcılı Görme Engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda belirtilmiştir.

Türkçe Testi: Bulunmamaktadır.

Sosyal Bilimler Testi: Bulunmamaktadır.

Temel Matematik Testi: 1., 26., ve 36. sorular

Fen Bilimleri Testi: 3. , ve 19. sorular

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