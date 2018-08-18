2018 Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? MEB, 2018-2019 eğitim yılı açılış tarihi açıkladı!

2018'de Yaz tatilinin yavaş yavaş sonuna geliyoruz Tatil biterken hem veliler hem öğrenciler Okullar ne zaman açılacak? 2018 yaz tatili ne zaman bitiyor? MEB, 2018-2019 eğitim yılı başlama tarihi ne zaman? sorularına yanıt arıyor. İşte tüm bu soruların yanıtları ve okul psikolojisine hazırlık aşamasında neler yapılması gerektiği haberimizde…

MEB açıklama yaparak yaz tatilinin ne zaman biteceğini okulların ne zaman açılacağı sorularını verdiği tarihle yanıtladı. “2018-2019 eğitim yılının başlama tarihi ne? 2018 Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?” sorularını merak eden herkes aradıkları yanıtları ve öğrenciyi okul psikolojisine nasıl hazırlayacaklarını haberimizde bulabilirler…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB AÇIKLADI!

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri diğer öğrencilere göre daha erken yeni eğitim ve öğretim yılına başlayacak. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi.

Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

– 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak

– 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek

– Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak

– İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak

14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

OKUL KORKUSUYLA NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Sade cümlelerle okulu tanıtın: Çocuğa okul kavramını tanıtın. “Ben de senin yaşında okula başladım”, “Öğretmenin sana hoşuna gidecek bilgiler anlatacak” gibi sade cümleler kullanın. İkna etmeye yönelik konuşmayın: Çocuğunuza, “Öğretmenin çok tatlı” gibi cümleler söylemeyin. Çünkü çocuk okulla ilgili tecrübesini yaşayıp duygularını kendisi dile getirmeli. Korkutucu cümleler kurmayın: “Sana vuran biri olursa mutlaka bana söyle” gibi çocuğunuzu korkutacak cümleler kurmayın. Başka bir çocukla görüştürün: Mümkünse bir önceki yıl okula yeni başlamış ve kolay uyum sağlamış bir çocukla konuşmasını sağlayın.

VELİLERE ÖNERİ: SÜREKLİ OKUL KONUSUNU AÇMAYIN

Tatilin zihnin ve bedenin yenilenmesi için iyi bir fırsat olduğunu vurgulayan Uzman Klinik Psikoloğu Yekta Korkmaz, Okulların açılmasına birkaç gün kala çocukları çok fazla sıkmadan tatil modundan çıkarıp ders dönemine yeniden hazırlamak gerektiğini ifade eden Korkmaz, konuşmasına şöyle devam etti: “Ancak onlara bir hafta önceden ‘okullar açılıyor' diyerek sürekli okul sorumluluklarını hatırlatmaktan da uzak durulmalıdır. Çünkü çocuklar zaten okulların açılmasına sayılı günler kaldığının ve okul dönüşünde sorumluluklarının tekrar başlayacağının farkına varırlar. Bu nedenle sürekli okul konusunu açmak ve sorumluluklarını hatırlatmak, tatilin tadını çıkarmalarına engel olduğu gibi okuldan soğumalarına da neden olabilir.”

OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLAR ERKEN BAŞLAYACAK!

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.”