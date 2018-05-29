SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Sınavı gerçekleştirildi. Sigorta acentesi olarak çalışmak isteyen adayların gözü SEGEM sınav sonuçlarında. Peki 2018 SEGEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 Mayıs 2018’de gerçekleştirilen SEGEM sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Sınav katılan binlerce aday SEGEM resmi internet sitesi üzerinden sonuçların açıklanmasını bekliyor. İşte SEGEM sınav sonuçlarına dair detaylar…

SEGEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SEGEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair herhangi bir resmi açıklama yağılamdı. Tahmini açıklanma süresi maksimum 15 gün olduğuna göre en geç 04 Haziran 2018 tarihinde açıklanması beklenmektedir. Genelde 15 gün beklenilmeden 7-10 gün içinde açıklama yapıldığı da olmaktadır.

SEGEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

Sınavda, 100 üzerinden en az 60 alan her aday, sertifika almaya hak kazanacaktır. Sınav sonuçları SEGEM internet sitesinin “Sınav Sonuçları” bölümünden açıklanacaktır. Adaylar Teknik Personel Yeterlilik Sınavı Sertifikasını, sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 180 gün boyunca “Sınav Sonuçlarım” bölümünden görüntüleyebilecek ve bu alandan yazdırabilecektir. Belirtilen süre sonunda, adaylar bu alandan sertifikalarını görüntüleyemeyeceğinden kişilerin sertifikalarını bilgisayarlarına indirmeleri ve kaydetmeleri önerilir.

SEGEM NEDİR?

Sigortacılık Eğitim Merkezi, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 31 inci maddesinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, Kanunun 24 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasına göre Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği bünyesinde tüzel kişiliği haiz olarak kurulan bir meslek kuruluşudur. Merkezin yapısı, kuruluş ve faaliyetleri, 1/6/2008 tarihli ve 26893 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.