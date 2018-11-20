2018 Sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları | MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alacak! Nasıl başvuru yapılır?

Sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları başladı.Adaylar internet üzerinden ön başvurularını gerçekleştirecek, 3 Aralık'ta sınav merkezleri ilan edilecek, 10 Aralık ile 31 Aralık tarihleri arasında ise sözlü sınavlar yapılacak. Ön başvuru işlemleri 23 Kasım tarihinde sona erecek. Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılacak? İşte sözleşmeli öğretmenlik alımı hakkında ayrıntılı bilgiler...

Sözleşmeli öğretmenlik alımı başvurusu yapmak isteyenler dikkat! Elinizi çabuk tutun ön başvuru işlemleri internetten 19-23 Kasım tarihlerinde yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin kontenjanları ve taban puanlarını açıkladı. MEB’in internet sitesinden yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında 20 bin pozisyona sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağı hatırlatıldı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ÖN BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLA

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

Atama yapılacak alanlar için 2017 veya 2018 KPSS’de ilgili puan türüne (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) göre 50 ve üzerinde puan alma şartı bulunuyor.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak başvuru, elektronik ortamda (http://mebbis.meb.gov.tr ve http://personel.meb.gov.tr adreslerinden) alınacak.

Bu başvuruda adaylar, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Kocaeli, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van’daki sınav merkezinin tamamını tercih edebilecek.

Başvuru onayları ise il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak.

SINAVLAR NE ZAMAN?

Ön başvuru, sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınması 19-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. 3 Aralık’ta sınav merkezleri ilan edilecek, 10 Aralık ile 31 Aralık tarihleri arasında ise sözlü sınavlar yapılacak.

15 Ocak 2019’da sözlü sınav sonuçlarını ilan edecek MEB, 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında ise adayların tercihlerini alacak.

Bakanlık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamalarını ise 7 Şubat 2019’da yapacak.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecek.

Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik,

Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça ve Fransızca alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecek.

Başvuruların geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirileceği, birden fazla sınava (2017 ve 2018) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanının ise başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacağı belirtildi.

EN YÜKSEK KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE

MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı.

Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrıldı.