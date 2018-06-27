2018 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı detayları…

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra atama bekleyen öğretmenler 2018 yılında alınacak 20 bin sözleşmeli öğretmenlik başvurularını ve mülakatlarını tamamladı. Yüzbinler sözleşmeli öğretmenlik mülakata sonuçlarını bekliyor. MEB 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını bugün açıklayacak mı?

Sözleşmeli öğretmen adayları 14 Nisan ile 8 Mayıs tarihleri arasında sözlü sınava yani mülakata katıldılar. MEB tarafından yapılan mülakatın sonuçları yine MEB tarafından kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

2018 yılı içerisinde yapılacak olan 20 bin öğretmen alımı için mülakatlar tamamlanmıştı. Ardından adaylar sonuçların kısa süre içinde açıklanmasını bekliyordu. Ancak MEB yetkilileri sonuçların 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekili seçiminden sonra açıklanacağını ifade etmişti. Seçimlerin bitmesinin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarını henüz açıklamadı. Sonuçların muhtemelen bu hafta içinde açıklanacağı ön görülüyor. MEB söz konusu mülakat sonuçlarını açıklar açıklamaz haberimizde olacak.

MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili kontenjan bilgilerini de paylaşmıştı. Buna göre en çok kontenjan 3 bin 806 ile sınıf öğretmenliğine ayrılırken, onu 2 bin 2 ile İngilizce ve 1.907 ile din kültürü ve ahlak bilgisi branşları takip etti.

MÜLAKAT SONUÇLARINA GÖRE BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) okulu elektronik ortamda tercih edebilecek.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacak. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecek. Adayların tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum”, “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum” seçeneklerinden birini mutlaka işaretlemesi gerekecek.

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

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