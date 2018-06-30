2018 TYT soruları ve ve cevapları yayınlandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) bugün yapıldı. Sık sık üniversite sınavlarının değiştirilmesi eleştiri konusu iken bu sene ilk kez uygulanan sınavda sosyal bilimler ve fen bilimleri alanları uzmanlar ve öğrenciler tarafından kolay bulundu. Üniversite hayali kuranlar yarın da ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)'ye girecek. Peki TYT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte uzman yorumları ile birlikte ayrıntılı bilgiler...

Üniversite okumak isteyen adaylar bugün YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)’ye girdi. Öğrencilerin sınav hakkında merak ettiği sorular var. “TYT soruları ve ve cevapları yayınlandı mı?” sorusu bunların başında geliyor. YKS soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı kesinlik kazanmadı ancak ÖSYM’nin genelde soru ve cevap yayınlama vakitleri ortalama sınavdan 4-5 gün kadar sonra oluyor. YKS sınav sonuçları ÖSYM’den alınan bilgilere göre 31 Temmuz’da açıklanacak. Açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten erişebilirsiniz

ÖSYM ÜNİVERSİTE SINAVLARI ÇIKMIŞ SORULAR

TYT SORULARI NASILDI?

Sozcu.com.tr’den Yurdagül Uygun’un haberine göre; Eğitim Uzmanı İlhan Sevin, matematikte geometri sorularının öğrencileri zorladığını, matematikte ise resimli, yoruma dayalı sorular olduğunu belirterek, “Öğrencilerden aldığımız bilgiye göre, genel itibariyle yoruma dayalı sorular çıkmış. Fen, fizik kimyada çok zorlamayan sorular olmuş. Tarihte çıkarımlı, yoruma dayalı, coğrafya da az bilgi ama yorum ağırlıklı sorular olmuş. Felsefe ve din kültüründe öğrencileri zorlayan sorular olmuş. Türkçe’de ise uzun paragraf soruları öğrencileri zorlamış görünüyor” diye konuştu.

‘Hocalara Geldik’ten Onur Soğuk ise, öğrencilerin matematikte zorlandığını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı: “Matematikte özellikle uzun yoruma dayalı sorular olmuş ve öğrenciler süreyi yetiştirmekte sorun yaşamışlar. Türkçe’de uzun paragraf soruları zaman sıkıntısına yol açmış. Dilbilgisi yapılabilir düzeydi olmuş. Matematik ve Türkçe’de metin soruları zorlamış. Sosyal bilgile kolaymış. Çocuklar din kültürü ve felsefede zorlanmışlar biraz. Fen, fizik kimya geçen yılki YGS gibi hatta daha kolay olduğu yönünde değerlendiriliyor. Öğrencilerden gelen haberler bu yönde…”