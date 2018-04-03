2018 Üniversite giriş sınavı başvurularını kaçıranlar dikkat! YKS son başvuru ne zaman yapılacak? YKS başvurusu nasıl yapılır?

Üniversite sınavına girmek isteyenler dikkat! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS başvurusunu kaçıranlar için bir günlük ek süre verdi. Peki YKS son başvuru ne zaman? YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte YKS hakkında ayrıntılar...

YKS son başvuru için ÖSYM tarih verdi! Yaklaşık 2 milyon öğrencinin gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın başvuruları 21 Mart 2018 tarihinde sona ermişti. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başvuruyu kaçıranlar için 1 günlük ek başvuru süresinin 4 Nisan’da olacağını duyurdu. YKS geç başvuruları sadece bir gün sürecek ve 4 Nisan 2018 tarihinde yapılacak.

YKS ÜCRETİ NE KADAR?

Ek başvuru yapacak adaylar için adaylar her oturum için 75 TL ödeyecek. Adayların önce başvuru işlemlerini tamamlaması ardından da sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasındaki e-İŞLEMLER’de yer alan ‘ÖDEMELER’ alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatırması gerekiyor. Başvuru tarihini kaçıranlar için geç başvuru günü 4 Nisan. Sınav ücretinin de aynı gün ödenmesi gerekiyor. Ancak geç başvurularda sınav ücreti farklı olacak. Temel Yetenek Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda yapılacak olan sınavların her oturumu için 75’er TL başvuru ücreti ödeyecekler.

YKS’YE KİM BAŞVURABİLECEK?

2018-2019 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili kurumlarca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2018-YKS’ye başvuru yapmak zorundadır. YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar isteğe bağlıdır. 2018-YKS’ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:

– 2017-2018 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

– Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

– Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

– Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar

YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sınavı, Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı 23 Haziran 2018 tarihinde, saat 10:15'te yapılacak. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı ise 24 Haziran 2018 tarihinde, saat 10:15'te gerçekleşecek. Yabancı Dil Sınavı ise 24 Haziran 2018 tarihinde 15:45'te yapılacak.