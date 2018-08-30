2018 Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonucu için geri sayım…

2018 YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM, YKS sonuçlarını gece 00.01'de açıklamıştı. Daha önce başka sınav sonuçları ve yerleştirme sonuçları da gece açıklanmıştı. Bu nedenle adaylar tetikte ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı bekliyor. İşte üniversite yerleştirme sonuçları ve üniversite kaydı hakkında son gelişmeler...