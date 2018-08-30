2018 Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonucu için geri sayım…

ÖSYM, YKS tercih sonuçları için resmi bir açıklama yapmadı. Dün KPSS sonuçlarını açıklayan ÖSYM’nin üniversite tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacağı merak konusu… Üniversite kayıtlarına da çok az bir zaman kaldı. Bu nedenle 31 Ağustos Cuma günü YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Açıklama yapılır yapılmaz aşağıdaki linkten YKS tercih sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
2018 YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak YKS tercih sonuçlarını öğrenebilecek.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.