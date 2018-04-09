2018 yaz tatili yaklaşıyor! Okullar ne zaman kapanacak?

Öğrencilerin heyecanla beklediği yaz tatili yaklaşıyor. Uzun maratonun ardından dinlenmek isteyen öğrenciler okullar ne zaman kapanacak araştırıyor. Peki 2018'de okullar ne zaman kapanacak? İşte yaz tatilinin başlangıç tarihi...

Yoğun geçen sınav maratonları ile yorulan öğrenciler senenin yorgunluğunu yaz tatili atmak istiyor. Tatil planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen öğrencilerin merak ettiği konuların başında okullar ne zaman kapanacağı geliyor. Haberimizde ‘okullar ne zaman kapanacak’ ve ‘2018 yaz tatili ne zaman başlıyor’ sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Okul tatili ne zaman başlayacak sorusunu öğrenciler kadar veliler de merak ediyor. Yaz tatilinin ne zaman başlayacağını araştıran öğrenciler tatilin başlayacağı gün için geri sayıma başladı. İkinci kanaat dönemi, 8 Haziran 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla sona erecek ve öğrenciler 3 aylık yaz tatiline başlayacak. Yaz tatilinin ardından 17 Eylül 2018 Pazartesi günü okullar yeniden açılacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor. Ramazan Bayramı'nda 4 gün yapılacak tatilden iki buçuk ay sonra 9 günlük Kurban Bayramı tatili göze çarpıyor. Resmi tatiller arasına son olarak eklenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, pazar gününe denk geldiği için ekstra tatil olmayacak. Cumartesi günü kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ise ekstra bir tatil yapılmayacak. 19 Mayıs'tan sonra bu kez sırada Ramazan Bayramı var. Ancak Ramazan Tatili'nde uzun bir tatil gözükmüyor. Arefe günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Dolayısıyla resmi tatil günleri perşembe öğleden sonra ile birlikte Cuma, Cumartesi ve Pazar. Çalışanlar, zaten iki günü hafta sonu olan 3.5 günlük bir tatille yetinmek zorunda.

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