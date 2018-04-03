2018 YDS soruları ve cevapları açıklandı

Geçtiğimiz Pazar günü YDS yapılmıştı. Öğrencilerin merakla beklediği haber ÖSYM’den geldi. 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2018-YDS İlkbahar Dönemi) soruları ve cevapları adayların erişimine açıldı. Öğrenciler ÖSYM aday işlemleri sisteminden 2018-YDS İlkbahar Dönemi temel soru ve cevap anahtarına erişebilecek.
ÖSYM YDS SORU VE CEVAP ANAHTARI SORGULA
Sınavda adaylara yöneltilen soruların yüzde 10’una karşılık gelen temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ise ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlandı.