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2018 YDS soruları ve cevapları açıklandı

Öğrencilerin merakla beklediği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2018-YDS İlkbahar Dönemi) ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı. İşte 2018 YDS soruları ve cevapları sorgulama ekranı...

android-time 23:58 3 Nisan 2018
Haberler Eğitim
2018 YDS soruları ve cevapları açıklandı
Öğrencilerin merakla beklediği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2018-YDS İlkbahar Dönemi) ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı. İşte 2018 YDS soruları ve cevapları sorgulama ekranı...

Geçtiğimiz Pazar günü YDS yapılmıştı. Öğrencilerin merakla beklediği haber ÖSYM’den geldi. 2018  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2018-YDS İlkbahar Dönemi) soruları ve cevapları adayların erişimine açıldı. Öğrenciler ÖSYM aday işlemleri sisteminden 2018-YDS İlkbahar Dönemi temel soru ve cevap anahtarına erişebilecek.

ÖSYM YDS SORU VE CEVAP ANAHTARI SORGULA

Sınavda adaylara yöneltilen soruların yüzde 10’una karşılık gelen temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ise ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlandı.

osym
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