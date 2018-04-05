2018 YDS soruları ve cevapları açıklandı! İşte ÖSYM’nin verdiği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav sonuç tarihi

2018 YDS soruları ve cevapları yayınlandı! ÖSYM, YDS İlkbahar Dönemi sınavı 1 Nisan Cumartesi günü gerçekleşen sınavla ilgili bir duyuru yayınladı. Erişime açılan soru ve cevaplar sonrası YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

ÖSYM tarafından 1 Nisan’da yapılan YDS soru ve cevapların bir kısmı yayınlandı! Şimdi sırada YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı var. İşte ÖSYM soru cevap duyurusu ve YDS sonuçları ile ilgili gelişmeler…

ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2018 YDS İlkbahar Dönemi sonuçları 26 Nisan’da açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

ÖSYM’NİN YDS DUYURUSU

1 Nisan 2018 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2018-YDS İlkbahar Dönemi) Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 03 Nisan 2018 tarihinde saat 18.00'den itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

2018-YDS İlkbahar Dönemi Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

YDS 2018 SORULARI CEVAPLARI

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2018-YDS İlkbahar Dönemi Sınavında , yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) bulunmamaktadır.