2018 YKS ne zaman düzenlenecek? YÖK açıkladı, tarih değişti!

Gündemin sık sık değiştiği ülkemizde erken seçim kararının alınması üniversite okumak isteyen öğrencileri de etkiledi. 24 Haziran'da gerçekleşecek erken seçimin YKS ile aynı tarihe denk gelmesi nedeniyle sınav tarihinde değişiklik yapıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), adaylara yeni sınav tarihini duyurdu. Peki YKS 2018 ne zaman, YKS'ye kaç gün kaldı? İşte ayrıntılar...

Milyonlarca öğrencinin hayallerini süsleyen üniversite sınavlarına sayılı günler kaldı. Bu sene ilk kez uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi Google üzerinden araştırılıyor. YÖK, YKS’nin 30 Haziran–1 Temmuz tarihlerinde yapılmasına karar verdi. Seçim ikinci tura kalırsa YKS seçimin ilk turuyla ikinci turu arasındaki hafta sonu gerçekleşmiş olacak.

2018 YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.

YKS KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde Türkçe temel yeterlilik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih) sorusu, Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Fen Bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik, Kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer alacağı kaydedildi. Soru başına düşen sürede herhangi bir değişikliğe ve kısıtlamaya gidilmediği belirtilen açıklamada, soru sayısı dikkate alınarak sınav süresinin 135 dakika olarak belirlendiği kaydedildi.