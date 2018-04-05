2018 YKS ne zaman yapılacak? İşte YKS hakkında tüm merak edilenler…

2 milyona yakın öğrenci YKS sınav tarihini bekliyor. Yeni sınav sistemi YKS 2018 yılında YGS ve LYS yerine yeni bir üniversite sınavı uygulanacak. Peki Yükseköğretim Kurumları Sınavı ne zaman yapılacak, soru dağılımı nasıl olacak? İşte yeni sınav sistemi YKS ile ilgili bilinmesi gerekenler ve sınav tarihi...

YKS ne zaman yapılacak sorusu öğrenciler kadar veliler tarafından da merak ediliyor. Hem öğrencilerin hem de velilerin sınav sistemi ilk defa uygulanacak olması aklında soru işaretleri bırakıyor. ÖSYM öğrencileri bilgilendirmek için ‘Sıkça Sorulan Sorular' bölümünü de hizmete açtı. Peki YKS ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihleri…

TYT'DE HANGİ DERSTEN KAÇ SORU VAR?

Yeni üniversite sınavı olan TYT'nin soru dağılımı şu şekilde; Örnek TYT soru kitapçığında 40 Türkçe, 25 Sosyal Bilimler, 40 Temel Matematik ve 20 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 125 soru bulunmakta. Kitapçığın en alt kısmında ise soruların cevapları bulunmakta. Buna göre örnek soru kitapçığını çözen öğrenciler, cevap anahtarı bölümünden tercihlerini kontrol edebilmekte.

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BARAJ PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

Sözel Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı –Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Sosyal Bilimler-2 Testi (%50)) %60]

Sayısal Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Matematik Testi (%50) + Fen Bilimleri Testi (%50)) %60]

Eşit Ağırlık Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Matematik Testi (%50)) %60]

Dil Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [Yabancı Dil Testi %60]



YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurulu tarafından, yapılan Genel Kurul toplantısında Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili alınan kararlara ilişkin açıklama yapıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumunun (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturumunun 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah, Dil Sınavı'nın ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılmasına karar verildiği kaydedildi. İkinci oturumda ve Dil sınavında, sınav uygulaması ve soru şekli açısından herhangi bir değişikliğe gidilmediği belirtildi.

YKS SIKÇA SORULAN SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

120 SORU 135 DAKİKA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde Türkçe temel yeterlilik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih) sorusu, Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Fen Bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik, Kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer alacağı kaydedildi. Soru başına düşen sürede herhangi bir değişikliğe ve kısıtlamaya gidilmediği belirtilen açıklamada, soru sayısı dikkate alınarak sınav süresinin 135 dakika olarak belirlendiği kaydedildi.