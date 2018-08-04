2018 YKS tercih klavuzu: Üniversite taban puanları sorgulama | YÖK barajları düşürdü

Üniversite öğrencisi olmak isteyen adaylar YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapıyor. Üniversite tercihleri adayların istediği bölüme yerleşebilmesi ve açıkta kalmaması için büyük önem arz ediyor. ÖSYM, YKS tercih klavuzunu ve üniversitelerin taban puanlarını yayınladı. Öte yandan YÖK, öğrencilerin lehine üniversite barajlarının düşürüldüğünü açıkladı. İşte üniversite tercihleri hakkında bilinmesi gereken bütün detaylar...

Üniversite tercihlerinin başlamasına kısa bir zaman kaldı. Öğrenciler 7-14 Ağustos haftasında tercihlerini yapacak. Uzmanlar öğrencilerin ilgisinin ve yeteneğinin olduğu alanlara yönelmesini, öncelikle bölümün, ardından üniversitenin seçilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu sene ilk kez uygulanan YKS bazı değişiklikler getirmişti. Bu nedenle ÖSYM, adayların tercih işlemini kolaylaştırmak için YKS tercih klavuzunu yayınladı. Öğrencilerin YKS tercih klavuzunu ve üniversitelerin taban puanlarını inceleyerek tercihte bulunması gerekiyor.

YKS TERCİH KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

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YÖK BARAJLARI DÜŞÜRDÜ

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, üniversite tercihi yapacak adayların lehine barajların genişletildiği ifade edildi. YÖK’ün internet sitesinden yapılan duyuruya göre, “Öğrencilerimizin lehine olmak üzere önceki yıllarda yürürlüğe konulan bazı programlara ait başarı sırası sınırlamalarının kalite önceliğimizden sarfınazar edilmeksizin genişletilmesi uygun görülmüş ve ilgili programların tercih edilebilmesi için gerekli olan asgari başarı sıralaması sınırları bu yıl için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.” denildi.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır.

Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir. Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

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Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir.

Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir. 2018- YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.

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2018 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir bilgilendirilme yapılmadı. Fakat, tercihlerine göre bir programa yerleşecek adayların üniversitelere kayıt takvimleri ÖSYM'nin bilgi amacıyla yayınladığı ön kılavuzda yer alıyor. Buna göre 2018 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3 – 7 Eylül arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3 – 5 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

MESLEK SEÇİMİ NASIL OLMALI?

Mat-Fen Eğitim Kurumlarından Eğitim Koordinatörü Özge Kolsuz Temur, meslek seçerken şu noktalara dikkat edilmesini söyledi:

• Tercihlerinizi yaparken yetenek ve ilgi alanlarınızı ön planda tutmalısınız. Örneğin: Tıp fakültesi okumak isteyen bir öğrencinin biyolojiye ilgi duyması

• Tercih yapacağınız mesleklerin aradığı özel ve genel koşulları, çalışma koşulları, iş olanakları vb. durumları araştırmalısınız

• Özellikle seçeceğiniz mesleğe ait bir alanda çalışan kişilerle sohbet ederek, üniversite tanıtımlarına katılarak ya da internet vb. dokümanları inceleyerek, meslekler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

TERCİH LİSTESİNİ SIRALARKEN BUNLARA DİKKAT

• Tercih listesini oluşturduk sonra en son aşama sıralama aşaması olacaktır. Bölümleri “başarı sırasına göre mi yoksa istek sırasına göre mi sıralayacağız?” En çok kafa karıştıran ve hata yapılan kısım bu oluyor.

• Tercihlerinizi istek sırasına göre sıralamalısınız. En çok istediğinizden en az istediğinize doğru sıralama yapmalısınız

• Tercih sıralaması, gerçek istek sıralamanız olmalıdır. “Keşke bir alt tercihime girseydim.” demeyeceğiniz bir tercih sıralaması oluşturmalısınız.

SEVECEĞİNİZ MESLEĞİ SEÇİN

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer tavsiyelerde bulundu. Dinçer, “Adaylar yeteneklerini ve isteklerini bilip, bu doğrultuda adımlar atmalı. Öncelikle kendi yetenekleri çerçevesinde mutlu olacakları bir alanı seçmeliler. Sonradan pişmanlık duyacakları, çalışmak istemedikleri meslek alanlarını tercih etmesinler” dedi.