2018 YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı!

Anadolu Üniversitesi, YÖKDİL sınav sonuçlarını açıkladı. 17 Mart tarihinde yapılan YÖKDİL sınav sonuçlarını sorgulama ekranına haberimizden erişebilirsiniz. İşte YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı!

YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile 17 Mart 2018’de sınav merkezilerinde düzenlenen YÖKDİL sınavının sonuçları erşime açıldı.

YÖKDİL SINAV SONUCU SORGULAMA

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

YÖKDİL HANGİ ALANLARDA GEÇİYOR?

Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı’nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor.

YÖK tarafından yürütülen YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirildi. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.

Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.