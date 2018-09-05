Açık Lise yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri: 2018/2019 AÖL kayıtları devam ediyor…

Liseyi dışarıdan tamamlamak isteyenler AÖL kayıtları başladı. AÖL kayıt yenilemeleri 3 Eylül'de, yeni kayıtlar ise 20 Ağustos'ta alınmaya başladı. 2018/2019 Açık lise kayıtları 5 Ekim'e kadar devam edecek.

MEB, AÖL takvimini yayınladı. AÖL kaydı yapmak isteyenler 20 Ekim’e kadar kayıtlarınızı Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden yapabilirler. Açık Lise kayıtlarını yapanların merak ettiği sınav tarihleri de belli oldu. İşte AÖL kayıtları için bilinmesi gereken detaylar…

AÖL SINAV TAKVİMİ YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

I. dönem yeni kayıt işlemleri. 20 Ağustos- 5 Ekim 2018

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi. 15 Ekim 2018



I. dönem kayıt yenileme işlemleri. 3 Eylül – 5 Ekim 2018



Veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin Yaptırılması/yapılması. 20 Ekim 2018



I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 1 Aralık 2018



1. DÖNEM SONU SINAVLARI 08-09 Aralık 2018

I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 5 Ocak 2018

II. dönem yeni kayıt işlemleri. 7 Ocak- 25 Ocak 2019

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi. 8 Şubat 2019

II. dönem kayıt yenileme işlemleri. 15 Ocak – 30 Ocak 2019

İrtibat bürolarınca yeni kayıtları alınarak veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin yaptırılması/yapılması. 8 Şubat 2019

II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 15 Şubat 2019



2. DÖNEM SONU SINAVLARI 30 – 31 Mart 2019

II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 21 Nisan 2019

III. dönem kayıt yenileme işlemleri. 06 – 17 Mayıs 2019

III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 24 Haziran 2019



3. DÖNEM SONU SINAVLARI 6-7 Temmuz 2019

III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 30 Temmuz 2019

