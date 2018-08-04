2018’de okullar ne zaman açılacak? 2018-2019 eğitim yılı ne zaman başlıyor? Yaz tatili ne zaman bitecek?

2018’de okullar ne zaman açılacak? 2018-2019 eğitim yılını ne zaman başlıyor? 2018 yaz tatili ne zaman bitecek?” soruları hem hazırlık yapmak isteyen veliler hem de tatilin ne zaman biteceğini merak eden öğrenciler tarafından merak ediliyor. MEB'in yayınladığı çalışma takvimi ve haberin ayrıntıları...

Okulların açılacağı tarih yaklaşıyor. Tatil keyfini çıkarmayı sürdüren öğrenciler Okulların açılacağı tarihi merakla araştırıyor. Her yıl genellikle Eylül'ün ilk yarısı açılan okulların bu seneki açılış tarihi ne? İşte yanıtlar ve Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi…

2018’DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri diğer öğrencilere göre daha erken yeni eğitim ve öğretim yılına başlayacak. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

– 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak

– 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek

– Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak

– İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak

14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

OKUL PSİKOLOJİSİNE NASIL HAZIRLANMALI?

Okulların açılmasına sayılı günler kala hem çocukları hem de ailelerini tatlı bir telaş sardı. Kayıt dönemi, var olan okul için hazırlıklar derken çok yakında milyonlarca öğrenci dersliklerdeki yerini alacak. Ancak yazın son döneminde özellikle velilerin, çocuklarının hazırlandıkları bu yeni maraton konusunda dikkat etmesi gereken pek çok nokta bulunuyor. Ebeveynlerin yanlış davranışları yüzünden binlerce öğrencinin eğitim dönemi kötü geçebiliyor.

“Çocuklar yaz tatilinde okul dönemine kıyasla daha serbest oldukları için onları en zorlayacak konu yeniden düzenli ve disiplinli hayata dönüş yapmak olacaktır” diyen DBE Çocuk ve Genç Psikolojik Danışmalık Merkezi'nden Uzman Klinik Psikolog Cemre Soysal çocuklar üzerinde oluşturulması gereken motivasyona dikkat çekiyor.

Soysal; “Önceki sene okula gitmiş çocukların okula başlamalarında çeşitli motivasyonlar vardır. Her ne kadar yeniden ders çalışmaya başlayacakları için huysuzlansalar da tatil boyunca görmedikleri arkadaşlarına kavuşmak onlar için oldukça heyecan vericidir. Okullarında yapılan herhangi bir değişiklik, sınıflarının yerinin değişmesi gibi küçük detaylar da onları mutlu edebilir. Okul konusunda hevesli olmayan çocuklara ders haricindeki avantajlar hatırlatılarak duyguları olumluya çevrilebilir” diyor.

Okula ilk kez başlayacak çocuklara gösterilmesi gereken özene de değinen Soysal; “Bu sene ilk defa okula başlayacak çocuklar ise çok daha değişik bir heyecanın içindeler. Onlar, büyümenin çok büyük bir adımı olan okul hayatına başlangıç aşamasındalar. Her ne kadar daha önce anaokulu veya hazırlık sınıfına gitmiş olsalar da birinci sınıfın önemi her zaman farklıdır. En önemlisi okuma, yazma öğrenilecek bir seneye başlangıç yapıyor olmalarıdır” diyor.

Peki, veliler bu kritik dönemde nelere dikkat etmeli? İşte DBE Çocuk ve Genç Psikolojik Danışmalık Merkezi'nden Uzman Klinik Psikolog Cemre Soysal'dan çocuklarını yeni döneme hazırlamak isteyen velilere birkaç öneri:

Hayat düzeninizi okullar açılmadan bir hafta kadar önce okula göre yeniden düzenleyebilirsiniz. Böylece okula adaptasyon kolaylaşacaktır.

Ailecek okul alışverişine çıkabilirsiniz. Yeni kıyafetler, kırtasiye eşyaları çocukları okulun başlaması konusunda heyecanlandıracaktır.

Çocuğunuzdan başlayacak okul dönemine dair hedeflerini düşünmesini isteyebilirsiniz. Unutmayın ki kendi koyduğumuz hedefler için çalışmak daha kolaydır.

Bu sene sonunda sınava girecek öğrenciler biraz daha endişeli olabilirler. Okulun başlamasının bir diğer anlamı geçecek her günle sınava bir adım daha yaklaşacak olmalarıdır. Sınava hazırlık yolunun zor olduğu ama bu yolun sonunun aydınlık olduğu da hatırlatarak çocuğunuzu cesaretlendirebilirsiniz.