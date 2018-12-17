2019 AÖF final sınavı ne zaman? AÖF final sınavı tarihi…

AÖF vize sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler final sınavında. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı tarihini duyurdu. Peki AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? İşte AÖF final sınavına dair detaylar...

AÖF güz döneminin son sınavı olan final sınav tarihi belli oldu. Adaylar 13-14 Ocak tarihlerinde AÖF final sınavına katılacaklar. Bahar dönemi vize sınavları ise 13-14 Nisan’da, final sınavları ise 25-26 Mayıs’ta yapılacak.



AÖF’DE BÜTÜNLEME VAR MI?

AÖF’ün bütünleme sınavını neden yapmadığına dair açıklama yapan Anadolu Üniversitesi, konuyu şu ifadelerle açıkladı; Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Güz döneminde bir öğrencinin başarısız olduğu bir dersi bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki “Uyarı” ve “Tekrar” durumları uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.

AÖF SINAVINDA HANGİ NOTLAR GEÇİYOR?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti