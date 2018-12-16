15 tatil için geri sayım başladı! 15 tatil/ yarı yıl tatili ne zaman?

Bir dönem daha geride kalıyor. Öğrenciler sınav stresinden kurtulup dinlenmek ve eğlenmek istiyor. Öğrenim yılı ülkemizde iki döneme ayrılmaktadır ve bu iki dönem arasında 15 günlük bir tatil arası verilmektedir. Yeni bir yılın ardından kısa bir süre sonra öğrenciler epeydir bekledikleri tatile kavuşacaklar. Peki 15 tatil ne zaman? İşte 2019 Sömestir tatili tarihi...

Öğrenciler birinci dönemin sonu yaklaşırken yarıyıl tatili tarihini merak etmeye başladı. Aileler 15 tatil için planlar yaparken, öğretmenler ve öğrenciler birinci dönemin yorgunluğunu atmak istiyor. Uzmanlar öğrencilerin sömestir tatili döneminde ev işleri ve çeşitli seyahatlerle değerlendirebileceğini belirtiyor. Peki 2019 yılında 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı…

15 TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2019 iş takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestir tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK: HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZIN GÖZ IŞILTISI İÇİN

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık olarak işleyiş konusunda 3 yıllık bir takvim ilan ettiklerini hatırlatarak, “Bakanlıkta ne yapılıyor ve ne yapılacak?, sorusu aslında çok net. Beklentiler, tamamen takvim doğrultusunda oluşturulduğundan herkesin rahatlamasını bekliyoruz. Çünkü çocuklar için, toplum için bir sürpriz yapmak istemiyoruz. ´Geçen hafta böyleydi, bu hafta böyle olacak.´ gibi bir durumla karşılaşsın istemiyoruz insanlarımız.” dedi.

Selçuk, katılımcılara “Eğitim sisteminde yıllar içerisinde yapılacak dönüşümler konusunda hazırlıklıyız ve bu konuyla ilgili Türkiye´nin fazlasıyla birikimi var. Hatta öylesine birikim var ki erişemediğimiz kurum ve kişiler bazen sitem ediyor, ´Bizim de heyecanımız var, biz de bir şey katmak istiyoruz.´ diyor. Lütfen birikiminizi bizimle paylaşın çünkü biz bu birikimi çocukların göz ışıltısını artırmak için istiyoruz, doğmamış çocuklarımıza olan vebalimizi yerine getirmek için yapıyoruz.” şeklinde seslendi.