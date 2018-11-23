24 Kasım’da Eğitim İş’ten çarpıcı rapor: Öğretmenler umutsuz

Eğitim-İş, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlerin ekonomik, mesleki ve sosyal durumlarını araştırdı. Eğitim-İş’in sonuçlarına göre; Öğretmenliğin saygın bir meslek olma özelliğinin kaybedilmesinden şikayetçi olan öğretmenler, sosyal ve ekonomik olarak çok zor durumda. İşte vahim tablonun özeti...

Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası (Eğitim-İş) , 23 ilde bin 60 öğretmenle yüz yüze görüşerek bir araştırma yaptı.

BAKAN’A GÜVEN YÜZDE 50’NİN ALTINDA

Araştırma sonuçlarına göre; öğretmenler tarafından devlet okullarında niteliğin düştüğü ifade edilirken, öğretmenlerin sadece yüzde 45,76'sı Milli Eğitim Bakanının eğitimin sorunlarını çözebileceğine inandığını söyledi.

“ÖĞRETMENLER DİYANET'İN EĞİTİME MÜDAHALESİNDEN RAHATSIZ”

Araştırmaya göre öğretmenlerin yüzde 70'i vakıf, dernek ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eğitime müdahalesinden rahatsız. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 77,83'ü öğretmenliğin saygın bir meslek olma özelliğini kaybettiğini belirtirken, yüzde 64,72'si borçları nedeniyle motivasyonunun azaldığını söylüyor.

“OKUL YÖNETİCİLERİ SİYASİ BASKI YAPIYOR”

Görevden alınma korkusu yaşadığını belirten öğretmenlerin yüzde 75,57'si devlet okullarında eğitimin niteliğinin her geçen gün düştüğünü belirtiyor. Öğretmenlerin yüzde 46,89'u okul yöneticilerinin öğretmenlere siyasi baskı yaptığını söylerken, yüzde 17,64'ü ise bu konuda ‘kararsız’ olduğunu söylüyor. Bunun yanı sıra ankete katılan bin 60 öğretmenden yüzde 70,38'i ise okul yöneticisi olmak için mutlaka torpile ihtiyaç olduğunu ifade ediyor.

“GELİR YETERSİZ”

Ankete katılanların yüzde 50,66'sı çocuklarının dengeli bir şekilde beslenemediğini ve gıda ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığını belirtirken, yüzde 57,45'i ise çocuklarının kılık kıyafet ihtiyacını rahat bir şekilde karşılayamadığını belirtiyor. Öğretmenlenin yüzde 43.96'sı çocuklarının eğitim ihtiyacını karşılayamadığını ifade ederken, yüzde 50,66'sı gelirlerinin yetersizliği nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını ifade ediyor.

“SOSYAL HAYAT YOK”

Gelir sıkıntısı sebebiyle kira, kredi, borç ve çeşitli ödemelerle mücadele eden öğretmenlerin sosyal hayatı neredeyse hiç yok. Araştırmaya göre; öğretmenlerin yüzde 53,68'i son bir yıldır tiyatroya gitmediğini belirtirken, yüzde 37,08'i son bir yıldır sinemaya gitmediğini söylüyor. Katılımcıların yüzde 37,83'ü haftada bir kez ailesiyle yemeğe gidebilirken, yüzde 53,96'sı tatilini evinde ya da köyünde geçirdiğini ve yüzde 58,87'si her ay bir kitap alamadığını belirtiyor.

EĞİTİM-İŞ'İN ÖNERİLERİ

Eğitim-İş sendikası anket sonucunu ise şu ‘önerilerle’ duyurdu;

1- Öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırı altında ücret almalarına son verilmelidir.

2- Eşit işe eşit ücret kapsamında ek ders adaletsizlikleri giderilmeli, diğer çalışanlara verilen ek ödeme öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına da verilmelidir.

3-3600 Ek gösterge hemen verilmelidir

4-Çalışanların üstündeki vergi yükü (vergi dilimi) en fazla %10 olmalıdır

5-Ücretli, sözleşmeli öğretmenliğe son verilmeli, kadrolu güvenceli atama yapılmalıdır.

6-Öğretmen ve yönetici atamaları başta olmak üzere tüm atamalarda mülakat kaldırılmalı, tüm kademelerde somut kriterler ile liyakat esas alınmalıdır

7-Öğretmenlerin aile bütünlüğü, yer değiştirme adaletsizliği sorunları çözülmelidir.

8- Öğretmenlik meslek kanunu öğretmenlerin iş güvencesini sağlayacak, mesleki saygınlığı güçlendirecek şekilde düzenlenmelidir.

9-Öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçecek önlemler alınmalıdır.

10-Uzman/Başöğretmen adaletsizliği giderilmeli, bu unvanlar kaldırılarak 5 yılını dolduran öğretmenlere Uzman Öğretmenlik, 10 yılını dolduran öğretmenlere baş öğretmenliktazminatı ödenmelidir.

11- 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına bir maaş ikramiye verilmelidir.

12- Öğretmenlerin ek ders ücretleri 2019 için en az 25 TL olmalıdır.

13- İnternet hizmeti öğretmenlere ücretsiz olmalıdır.

14- Öğretmenlere toplu taşıma araçları ücretsiz olmalıdır.

15- Öğretmenlerin sınav görev ücretleri en az iki katına çıkarılmalıdır.

16- Öğretmenlere temsil tazminatı ödenmelidir.

17- Lojman imkanı olmayan yerlerde eğitim çalışanlarına kira yardımı verilmelidir.

18- Çocuk yardımları artırılmalıdır.