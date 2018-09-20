400 bin öğretmen atama bekliyor, 117 bin açık var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ülkemizde okulların öğretmen ihtiyacının 117 bin 403 olduğunu açıkladı. Bakan Selçuk’un verdiği bilgiye göre, 2018 yılında ataması yapılan öğretmen sayısı ise 20 binde kaldı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ülkemizde 400 binden fazla öğretmen atama beklerken ve 117 binden fazla öğretmen açığı varken, bakanlığın öğretmen ihtiyacını kadrolu öğretmenlerle karşılamamasının endişe verici olduğunu söyledi.

Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ülkemizde okulların öğretmen ihtiyacı sayısının 117 bin 403 olduğunu açıkladı. 2018 yılında ataması yapılan öğretmen sayısı ise 20 binde kaldı. Bakan Selçuk, 2018 yılı içerisinde 20 bin öğretmen ataması yapıldığını da belirterek, “Ayrıca ücretli öğretmenlerin sözleşmeli öğretmen olarak atanmasına yönelik planlanan 5 bin öğretmenin atanma iş ve işlemleri tamamlanmış olup 11.09.2018 tarihi itibariyle 2.142 öğretmenin ataması gerçekleştirilmiştir” dedi.

BAKANLIĞA VERİLEN ATAMA İZNİNE GÖRE…

Selçuk, öğretmen ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili, “Bakanlığımız eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, Bakanlığımıza atama izni verilen kadro sınırlılığında ve öncelikle kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmaktadır. Öğretmen ihtiyacının bu şekilde karşılanamadığı durumlarda eğitim kurumlarında öğretim hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından ilgili mevzuatı çerçevesinde ve öncelikle öğretmen olma şartlarını taşıyanlar arasından valiliklerce ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirmesi yapılabilmektedir” dedi.

ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILMALI

Gürer, “Öğretmen açığı ve atanamayan öğretmenlerin sayısıyla ilgili tablo ortadadır. Bu ülkede 117 binden fazla öğretmen açığı bulunmaktadır. Aynı zamanda 400 binden fazla öğretmen de atama beklemektedir. Böyle bir tablo karşısında Bakanlığın yapması gereken, var olan öğretmen açığını, atama bekleyen öğretmenlerden karşılayıp bunları kadrolu bir şekilde okullarda görevlendirmektir. Vekil, sözleşmeli öğretmenlerde doğrudan kadroya alınmalıdır. Mevzuatı gerekçe göstererek, öğretmen ataması yapılmaması, öğretmen açığı sorununu çözemeyeceği gibi atanamayan öğretmenlerin beklentisinin de karşılanamayacağını göstermektedir” dedi.