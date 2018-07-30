47 yaşında öğretmen olan İlkay Kayadibi, gözünü hukuk fakültesine dikti

Bir taraftan üniversitede temizlik işçisi olarak çalışırken, diğer taraftan aynı üniversitede öğrencilik yaptı. Geçtiğimiz günlerde Bitlis’e müzik öğretmeni olarak atandı. Aynı zamanda adalet yüksekokul mezunu olan İlkay Kayadibi, geçen hafta da dikey geçiş sınavına girdi. Yeni hedefi hukuk fakültesi… Kızıyla birlikte aynı üniversiteden mezun olan 47 yaşındaki Kayadibi’nin bu başarısı arkadaşlarını da etkilemiş; temizlik işçisi iki kadın da üniversiteye başlamış bu sırada…

Türkiye'de –ve aslında dünyada kadın olmak zor. Hele çalışan kadın olmak daha zor. Üzerine bir de çocukların sorumluluğunu eklediğinizde iş daha da zorlaşıyor. Ancak yeryüzünün en mücadeleci insanlarıdır kadınlar. Bu zorluklarla başa çıkmasını biliyor ve hayatlarını değiştirmeyi başarabiliyorlar.

Bu mücadeleci kadınlardan biri de İlkay Kayadibi. 47 yaşında ve çiçeği burnunda bir öğretmen. Üstelik hayalleri de bitmiş değil…

Muğla'da yaşayan İlkay Kayadibi'nin en büyük hayali öğretmenlikti. 1990 yılında 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji bölümünü kazandı. Ancak öğretmenlik hakkı verilmeyince bıraktı. 1992'de de evlendi ve iki kızı oldu.

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2009 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde temizlik işçisi olarak çalışmaya başladı. 2012'de Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Yüksekokulu'na girdi ve 2014'te mezun oldu. 2012'de eşinden ayrıldı. 2013 yılında ise Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Müzik ve Resim Bölümü'nün açılacağını öğrendi. Öğretmenlik hayalini düşündü ve ‘içi cız' etti. Çalışma arkadaşı Pembe Dural'ın ısrarıyla çalıştığı okula kayıt yaptırma hakkını kullandı. Kayıt parasını tamamlamak için Pembel Dural, arkadaşına 20 lira da verdi.

Üniversiteye kayıt yaptıran Kayadibi, bir taraftan temizlik işçiliği yaptı, bir taraftan öğrencilik. Dersten önce piyanoyu temizledi, derste aynı piyanodan eğitim aldı.

Geçtiğimiz yıl da büyük kızı Hazal Petek'le birlikte mezun oldu ve aynı gün kep attı. Son öğretmen atamasında da Bitlis 8 Ağustos Ortaokulu'na Müzik Öğretmeni olarak atandı.

“ÜZERİMDEN TUR GEÇTİ”

Kayadibi, bu dönemin zorluğunu kendi deyimiyle “Üzerimden tur geçti” sözleriyle anlatıyor. Hocaların büyük yardımı olduğunu söyleyen Kayadibi, “Okul açık olduğu zaman çok yoğun oluyordu. Sabahları erken gittim, geç çıktım. Ders arasında hocalar etrafa bakmama yardımcı oldu” diyor.

Hayallerini gerçekleştirmenin nasıl bir his olduğunu sorduğumuzda Kayadibi şöyle yanıtlıyor bizi: “Her şey hayalle başlar. Ondan sonra eyleme geçiyor insan. Çok farklı bir duygu. Temizlik işçisi arkadaşlarım arıyor, ağlayanlar oluyor.”

Kayadibi en büyük hayali olan öğretmenliğe kavuşsa da kendi deyimiyle ‘yola devam' edecek. Şu anda evrak teslimi ve güvenlik soruşturmasını tamamlamaya çalışan Kayadibi, geçen hafta da dikey geçiş sınavına girmiş: “Öğretmenlik gelecek hayalim. Elbette öğretmen olarak devam edeceğim. Ancak hukuk fakültesini de bitirmek istiyorum. Emekli olunca avukatlığı düşünebilirim. Bu arada kitap yazmayı da düşünüyorum.”

ARKADAŞLARI DA ETKİLENDİ, ÜNİVERSİTELİ OLDU

Kayadibi'nin bu başarısı arkadaşlarını da etkilemiş. Kayadibi'nin başarısının ardandan iki arkadaşı da üniversite öğrencisi olmuş: “Temizlik işçisi bir arkadaşım tarih bölümü okuyor. Kayıt paramı veren en yakın arkadaşım temizlik işçisi Pembe Dural, iki yıllık halkla ilişkileri bitirdi. Ardından dikey geçiş sınavına girdi. Şimdi çalışma ekonomisi okuyarak dört yıllığı tamamlıyor.”

ÖĞRETMENİN GÖREVİ..

Kayadibi'nin bu başarısı ve etrafını değiştirmesine hayran kaldığımızı söylediğimizde şu cevabı veriyor: “Bir öğretmenin görevi o değil mi? Öğrencilerini keşfetmek, onları motive etmek, potansiyellerini çıkarmak, kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamak. İlk kendimden ve yakın çevremden başladım.”

BİTLİS'E KIZLARI GİTMEYEBİLİR

Kayadibi'nin iki kızı var. Annesiyle aynı yıl aynı üniversitenin Tarih Bölümü'nden mezun olan Hazal Petek, yüksek lisans düşünüyor. Annesinin arkasından giden 17 yaşındaki küçük kızı Elif Ekin ise Muğla Güzel Sanatlar Lisesi'ne gidiyor. Elif Ekin okulunu değiştirmediği için annesiyle birlikte Bitlis'e gidemeyecek. Hazal Petek'in ise Muğla'da mı kalacağı ya da annesine mi gideceği henüz belli değil.