Açık lise kayıtları ve kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? 2018 AÖL kayıt tarihleri…

AÖL'de 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. AÖL kayıt başvuruları devam ederken AÖL kayıt yenileme işlemleri için de kısa süre kaldı.Açık lisede eğitim hayatlarını sürdürmek isteyenler için önemli tarihler geldi.

MEB, AÖL takvimini yayınladı. AÖL kaydı yapmak isteyenler 20 Ekim’e kadar kayıtlarınızı Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden yapabilirler. Açık Lise kayıtlarını yapanların merak ettiği sınav tarihleri de belli oldu. 2019 AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemler için yayınlanan takvimle beraber AÖL kayıt işlemleri başladı, AÖL kayıt yenileme işlemleri için ise kısa bir süre kaldı. İşte AÖL kayıtları için bilinmesi gereken detaylar…

AÖL KAYIT, KAYIT YENİLEME VE SINAV TARİHLERİ

I. dönem yeni kayıt işlemleri. 20 Ağustos- 5 Ekim 2018

I. dönem kayıt yenileme işlemleri. 3 Eylül – 5 Ekim 2018

I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 01 Aralık 2018

I. DÖNEM SONU SINAVLARI 08-09 Aralık 2018

II. dönem yeni kayıt işlemleri. 7 Ocak- 25 Ocak 2019

II. dönem kayıt yenileme işlemleri. 15 Ocak – 30 Ocak 2019

II. DÖNEM SONU SINAVLARI 30 – 31 Mart 2019

III. dönem kayıt yenileme işlemleri. 06 – 17 Mayıs 2019

III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 24 Haziran 2019

III. DÖNEM SONU SINAVLARI 6-7 Temmuz 2019

KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇME

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif vey donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün, mesai saatinin bitemesini bekleyecekler.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır. Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

KİMLER AÖL ÖĞRENCİSİ OLABİLİR?

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.

Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.