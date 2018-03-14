ALES başvurularında son gün ne zaman? ALES’de yeni sisteme dair merak edilenler…

ALES başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı ve akademik kariyerlerine ALES puanlarına göre şekil verecek olan vatandaşlar büyük heyecanla ALES başvurularını yapmaya devam ediyor. ALES başvuruları için son gün yaklaşıyor. ALES'te yeni sistemle yenilikler geldi. İşte ALES hakkında merak edilenler...

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES’e başvuru yapacak adaylar, başvurularla ilgili ayrıntıları araştırıyor. ALES başvuruları 15 Mart tarihinde son bulacak, son güne kadar ÖSYM’nin sitesi üzerinden başvurular devam edecek. ALES başvuru ücretleri bu sene 100 TL olarak belirlendi. İşte ALES başvurularının nasıl tamamlanacağı ve başvuru ücretinin nasıl ödeneceği hakkında merak edilenler…

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilen başvurular devam ediyor. 15 Mart tarihinde sonlanacak olan ALES başvuruları ÖSYM’nin aday işlemleri sisteminden yapılacak. T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapıldıktan sonra sınav başvurusu tamamlanabilir Adayların sınav başvurusu yapabilmesi için, sistemde güncel yani son 50 ayda çekilmiş fotoğraflarının bulunması gerekir.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES başvuru ücreti ÖSYM'nin ‘Ödemeler' alanından ya da sınav kılavuzunun son kısmında yer alan banka seçenekleri ile ödenebilir. Sınav için belirlenen ücret, 100 Türk Lirası'dır. Sınav ücretinin ödenebileceği seçenekler;

– Akbank tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'DEN başvuracak adaylar hariç)

– Albaraka Türk Katılım Bankası tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'DEN başvuracak adaylar hariç)

– Finansbank tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'DEN başvuracak adaylar hariç)

– Kuveyt Türk Katılım Bankası tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'DEN başvuracak adaylar hariç)

– Halkbank ATM, internet bankacılığı ve tüm şubeleri

ALES PUANINIZ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ OLACAK?

ALES puanı yüksek lisans ve doktora girişlerinde büyük önem taşıyor. Başvurularınızda ALES puanınızın geçerli olması için son 5 yıl içindeki bir sınavdan hedeflediğiniz puanı almış olmanız gerekiyor.

ALES SINAVININ GEÇERLİ SAYILMASI

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

-sınava, atandığı salonda girmesi,

-sınav başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

-kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

-cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdına işaretlemiş olması,

-cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

-soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

-sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

-salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

Lisansüstü eğitim için büyük önem taşıyan ALES sonuçlarını sabahın ilk saatlerinden itibaren merakla araştıran akademik kariyer hedefindeki adaylar Google üzerinde aramalara başladı. ÖSYM, Ales sonuçlarını açıkladı. Yukarıda paylaştığımız linkten ALES sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.