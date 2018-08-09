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ALES geç başvuru tarihi geldi! İşte 2018 ÖSYM ALES sınav işlemleri…

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES başvuru tarihini kaçıran adaylar geç başvurular için belirlenen gün bugün. ALES başvuruları geçtiğimiz gün tamamlandı ancak ÖSYM başvuruları kaçıran adaylar için yeni bir başvuru imkanı sağladı. İşte ALES geç başvurularıyla ilgili detaylar...

android-time 10:18 9 Ağustos 2018
Haberler Eğitim
ALES geç başvuru tarihi geldi! İşte 2018 ÖSYM ALES sınav işlemleri…
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES başvuru tarihini kaçıran adaylar geç başvurular için belirlenen gün bugün. ALES başvuruları geçtiğimiz gün tamamlandı ancak ÖSYM başvuruları kaçıran adaylar için yeni bir başvuru imkanı sağladı. İşte ALES geç başvurularıyla ilgili detaylar...

ALES bşavurularını kaçıranlar için bir fırsat daha ortaya çıktı. ALES başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı ancak ÖSYM başvuruları kaçıran adaylar için yeni bir başvuru imkanı sağladı. ALES geç başvuruları nasıl yapılacak?

ALES İÇİN GEÇ BAŞVURU İMKANI

ALES için geç başvuru günü ise 9 Ağustos olarak açıklandı. 24 Temmuz-2 Ağustos arasında ALES başvurusunda bulunamayan adaylar, bu tarihte başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Fakat geç başvuru gününde sınav ücreti farklı olacak. 9 Ağustos'ta başvuran adayların ALES'e girebilmek için 150 TL ödemesi gerekecek.

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ALES NE ZAMAN?

ALES, 30 Eylül'de saat 10.15'te başlayacak. 2.5 saat sürecek sınav için adayların saat 10.00'a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giden adaylar ise içeri giremeyecek.

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