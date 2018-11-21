ALES sınav soru ve cevapları yayında… ÖSYM ALES sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

ALES'de ter döken öğrenciler şimdi merakla ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih adım adım yaklaşırken, ALES soru ve cevapları yayınlandı. ALES soru ve cevapları aracılığıyla öğrenciler sınavdaki performanslarını ölçebilecek. İşte ALES hakkında merak edilenler...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı geçtiğimiz günlerde düzenlenmişti. Sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala ÖSYM ALES sınav sorularını ve cevaplarını adayların erişimine açtı. ALES sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu da cevap buldu; ALES, ÖSYM'nin değerlendirmelerini tamamlamalarının ardından 20 Aralık tarihinde açıklanacak.

ALES SORULARI VE CEVAPLARI TIKLA ÖĞREN

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

Puan Türü Sayısal Testi Sözel Testi

ALES Sayısal Puanı 0,75 0,25

ALES Sözel Puanı 0,25 0,75

ALES Eşit Ağırlık Puanı 0,50 0,50

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

ALES sınavında ter döken adaylar şimdi sınav soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağını ve ALES sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. ALES'in sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluştu.