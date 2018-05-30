ÖSYM ALES sonuçlarını açıkladı! 2018 ALES sonuç sorgulama…

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim sınavı sonuçları saat 16:04'te açıklandı. Akademik hayatına devam etmek isteyen adaylar istedikleri puanı alıp almadıklarını artık öğrenebilecek. 2018-ALES İlkbahar Dönemi Sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesi https://sonuc.osym.gov.tr'den sorgulanabiliyor. İşte ÖSYM sonuç sayfası ve 2018 ALES sonucu sorgulama ekranı...

ALES sonuçları ÖSYM’nin sitesinden 16:05’te erişime açıldı. ÖSYM’nin duyurusunda, “6 Mayıs 2018 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2018-ALES İlkbahar Dönemi) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 30 Mayıs 2018 tarihinde saat 16.05'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir. ” denildi.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

ÖSYM’nin tüm sınavları gibi ÖSYM sonuç açıklama sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden açıklanan ALES sonuçları, TC kimlik numarası ve aday işlemleri şifresi aracılığıyla alınacak. Aşağıdaki link üzerinden ÖSYM’nin sistemine giriş yaparak ALES sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Sınav merkezi, sınav kağıtlarını “optik okuyucu” üzerinden değerlendiriyor. Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlar ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar. Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz. Lisansüstü eğitim için büyük önem taşıyan ALES sonuçlarını sabahın ilk saatlerinden itibaren merakla araştıran akademik kariyer hedefindeki adaylar Google üzerinde aramalara başladı. İşte ALES sonuçları...

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

2018-ALES İlkbahar Dönemi Sonuçları Açıklandı pic.twitter.com/elxtqKR272 — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 30 Mayıs 2018