ÖSYM 2018 ALES sınav sonuçları için tarih verdi! ALES soru ve cevapları ne zaman yayımlanır?

Bugün gerçekleşen ALES sınavının ardından heyecanla soru ve cevaplar bekleniyor. ALES sonuçlarınında önce, adaylar puanlarını hesaplamak için ALES soru ve cevap anahtarının ÖSYM tarafından duyurulmasını bekliyor. Peki sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sona erdi. ALES sınavında ter döken adaylar şimdi sınav soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağını ve ALES sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. ALES'in sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluştu. Sözel testinde ise adayların sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 soru yer aldı. 30 Eylül 2018 tarihinde 81 ilde yapılan ALES sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak.

ALES SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN?

ALES sınav soruları ve cevapları, ÖSYM'nin geçtiğimiz yıllarda gösterdiği uygulamalara göre sınavın yapıldığı günün ardından 10 gün içerisinde erişime açılmaktadır. ALES sonuçları 25 Ekim 2018‘de açıklanacak.



SINAV SONUÇLARI 5 YIL GEÇERLİ OLACAK

Soruların, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacağı belirtilmişti. Sınavda, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte sorulara yer veriliyor.

Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES SINAVININ GEÇERLİ SAYILMASI

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

-sınava, atandığı salonda girmesi,

-sınav başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

-kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

-cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdına işaretlemiş olması,

-cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

-soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

-sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

-salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.